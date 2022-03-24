Zihinsel zorlanma, sakatlık, başarıya doyma gibi gerekçelerle dünyaca ünlü birçok yıldız sporcunun erken yaşlarda aldığı emeklilik kararı halkasına son eklenen isim, Avustralyalı tenisçi Barty oldu.

Tenisin efsanelerinden ABD'li Serena Williams'tan devraldığı zirve bayrağını uzun bir dönem boyunca istikrarla taşıyan ve sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ı kazanarak formda olduğunu gösteren Barty, ani bir kararla tenisi bırakarak hayranlarını ve sporseverleri şaşkına çevirdi.

Bu yıl Avustralya Açık'ın yanı sıra 2019 Fransa Açık ve 2021 Wimbledon zaferleriyle tek kadınlarda 3 kez grand slam şampiyonluğu yaşayan ve 120 hafta boyunca Kadınlar Tenis Birliği (WTA) dünya sıralamasında ilk sırada yer alan Barty, bu spordan "gururlu ve tatmin olmuş şekilde" ayrıldığını, başka hayallerini gerçekleştirmek amacıyla bu yönde bir karar aldığını vurguladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Tenisten soğuyan Borg 26 yaşında kortlara veda etti

Ashleigh Barty ile aynı kararı paylaşan birçok dünyaca ünlü tenisçi bulunuyor. Bu tenisçiler arasında öne çıkan isimlerden İsveçli eski yıldız Björn Borg, özellikle 1970'li yıllarda bu spora damga vurdu.

1976 ile 1980 arasında 5 kez üst üste Wimbledon şampiyonluğu yaşayan ve 11 grand slam turnuvasından zaferle ayrılan Borg, emeklilik kararı aldığında henüz 26 yaşındaydı.

O dönem ABD'li John McEnroe ile yaşadığı çekişmeli rekabet birçok filme ve belgesele konu olan Borg, küçük yaşta profesyonel olarak başladığı teniste zirvede yer aldığı bir dönemde zihinsel olarak zorlandığı gerekçesiyle raketini asmaya karar verdi.

O dönem tenisten duygusal olarak koptuğunu ve kalbinin bu spor için atmadığını söyleyen Borg, moda sektöründe önemli bir iş insanı olarak kariyerine devam etti. 65 yaşındaki eski tenisçi, bugünlerde ise tenis yorumculuğu yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Hingis ve Henin erken yaştaki emeklilik kararlarından döndü

Tek kadınlarda grand slam kazanan ve dünya sıralamasının zirvesine ulaşan ilk İsviçreli tenisçi unvanlarının sahibi Martina Hingis ise kariyerinin zirvesindeyken 2003 yılında henüz 22 yaşındayken bu spora veda etti.

Yaşadığı ciddi sakatlıklar nedeniyle raketini asmaya karar veren Hingis, bu kararından 2005 yılında vazgeçerek yeniden tenise başlamasına rağmen eski başarılı günlerine dönemedi.

2007'de yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle iki yıl men cezası almasının ardından tenisten ikinci kez emekliye ayrılan İsviçreli eski yıldız tenisçi, ilerleyen yaşlarında bir kez daha döndüğü sporda, bu kez çiftler kategorisinde önemli başarılara imza attı.

2003 yılı öncesi 5 kez teklerde grand slam zaferi yaşayan Hingis, son dönüşünün ardından çiftlerde 2015 Wimbledon, 2016 Avustralya Açık ve 2017 ABD Açık'ta adını zirveye yazdırdı. Teklerde 209 hafta dünya sıralamasının zirvesinde yer alan 41 yaşındaki Hingis, 2017 yılında tenis kariyerini nihai olarak sonlandırdı.

[Fotoğraf: AA arşiv - Justine Henin]

Döneminin en başarılı tenisçileri arasında yer alan Belçikalı eski yıldız Justine Henin, 26 yaşında kortlara veda ettiğini duyurduğunda, kadınlar sıralamasının zirvesinde yer alıyordu.

Tek kadınlarda Fransa Açık'ta 2003, 2005, 2006 ve 2007, ABD Açık'ta 2003 ve 2007, Avustralya Açık'ta ise 2004 yılında zirveye çıkan Henin, 2008 yılındaki emeklilik duyurusunda, "20 yıldır içinde bulunduğum tenis camiasından ayrılmak istediğimi fark ettim. Artık hayır işlerine ve tenis antrenörlüğüne odaklanmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kariyerinde 177 hafta zirvede yer alan ve teklerde 43 WTA turnuvasından zaferle ayrılan Henin, tenise 2010 yılında dönmesine rağmen bu kez yaşadığı ciddi sakatlıkların da etkisiyle bir daha eski formunu tutturamadı ve 2011'de bu sporu bırakmak zorunda kaldı.

Birçok kadın tenisçi kariyerini erken noktaladı

1979 ABD Açık'ta zirveye uzandığında henüz 16 yaşında olan ve bu turnuvada kupa kaldıran en genç tenisçi unvanının sahibi ABD'li Tracy Austin, geçirdiği ciddi trafik kazası nedeniyle 21 yaşındayken kariyerini noktalamak zorunda kaldı.

Teklerde kariyerinin tek grand slam şampiyonluğunu yine ABD Açık'ta 1990 yılında kazanan Arjantinli Gabriela Sabatini de yaşadığı ciddi sakatlıklar nedeniyle tenisten ayrılma kararını henüz 26 yaşındayken verdi.

2008'de kadınlar dünya sıralamasında bir numaraya kadar yükselen Sırp tenisçi Ana Ivanovic ise kortlara vedasını, 2016'nın son haftasında 29 yaşındayken duyurdu.

[Fotoğraf: DepoPhotos Van Basten]

Futbolda Van Basten ve Cantona gibi yıldızlar kramponlarını erken astı

Tenisin yanı sıra futbol, otomobil yarışçılığı, boks ve atletizm gibi branşlarda önemli başarılara imza atan birçok yıldız sporcu, Barty gibi kariyerini erken yaşta sonlandırdı.

Hollanda futbol tarihinin en iyi santrforları arasında gösterilen ve attığı şık gollerle futbolseverlerin gönlünde taht kuran Marco Van Basten de erken yaşta emekliye ayrılanlar kervanına katıldı.

Kariyerinde Hollanda Milli Takımı ile 1988 yılında Avrupa şampiyonluğu yaşayan ve 3 kez Altın Top (Ballon d'Or) ödülüne layık görülen Van Basten, ayak bileğinde nükseden sakatlığı nedeniyle henüz 28 yaşındayken yeşil sahalara veda etmek zorunda kaldı.

4 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı Manchester United'ın efsanevi oyuncularından Fransız yıldız Eric Cantona ise futbola tutkusunu kaybettiği gerekçesiyle 30 yaşındayken yeşil sahalara veda etti.

Futbolculuğu döneminde üstün tekniği, güçlü fiziksel yapısı ve aykırı karakteriyle yeşil sahaların en renkli simaları arasında yer alan Cantona, sinema dünyasında şansını denedi ve birçok filmde rol aldı.

[Fotoğraf: AA]

Formula 1 pilotu Rosberg zirvede bıraktı

Formula 1'de Mercedes takımının başarılı eski Alman pilotu Nico Rosberg, o dönem takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton'ı geride bırakarak 2016'da elde ettiği dünya şampiyonluğunun ardından sürpriz bir kararla kariyerini sonlandırdı.

Motor sporları için genç sayılabilecek 31 yaşında pistlere veda eden Rosberg, Hamilton ile arasında yaşanan şampiyonluk mücadelesinin üzerinde büyük baskı oluşturduğunu ve hedefini gerçekleştirdiğini belirterek, "Dağı tırmandım, zirveye çıktım ve emekliye ayrılmak için doğru zaman geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Marciano dünya şampiyonu unvanıyla emekli oldu

Boks dünyasının unutulmaz sporcuları arasında yer alan ABD'li efsane boksör Rocky Marciano da erken emeklilik kararıyla hayranlarını şaşırtmıştı.

1947 ile 1955 yılları arasındaki profesyonel kariyerinde çıktığı 49 maçın 43'ünü nakavtla olmak üzere tamamını kazanan Marciano, dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu unvanını 5 yıl boyunca koruyarak 31 yaşında ringlerden ayrıldı.

Ailesiyle daha fazla vakit geçirmek amacıyla boks eldivenlerini asan Rocky Marciano, 46 yaşındayken uçak kazasında hayatını kaybetti. ABD'li boksör, sinema dünyasının en sevilen seri filmleri arasında yer alan "Rocky"nin esin kaynağı oldu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Usain Bolt emeklilik kararından pişmanlık duydu

100 ve 200 metrede dünya rekorlarını elinde tutan ve dünyanın en hızlı insanı olarak görülen dünyaca ünlü Jamaikalı eski sprinter Usain Bolt, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından 31 yaşında emekliye ayrılma kararı aldı.

Pekin 2008, Londra 2012 ve Rio 2016'da altın madalyaya uzanan Usain Bolt, geçen yıl yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı Jamaika'da evinden takip ettiğini belirtti.

"Piste çıkmayı gerçekten çok özledim. Tokyo'da yarışmayı çok isterdim. Çünkü ben, öyle anlar için yaşıyorum. Televizyondan izlemek çok zor geldi. Çıtayı rekorlarımla çok yükseğe çektim ve sonra yavaşlamaya başladım. Ama Tokyo 2020'ye katılsaydım, birincilik derecesi 9.80'i muhtemelen geçerdim. Keşke emekliye ayrılmasaydım."