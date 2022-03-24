Trabzonspor'un Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, ligin bitimine 8 haftalık bir süre kaldığını anımsattı.

"Üç maçı galibiyetle bitirirsek, artık şampiyonluk kesinleşmiş oluyor. Resmi kayıtları bekliyoruz. Resmi kayıtlarla şampiyonluğumuzu ilan etmek durumundayız. Neticede iyi bir takım, iyi bir hoca ve iyi bir yönetimimiz var. Buradan geri dönüleceğini düşünmüyoruz. Onu etkileyecek yapıda, beceride bir kulübü de görmüyoruz."

"Trabzonspor söz konusu olduğu zaman futbol ile silah hiç yan yana gelmez"

Sürmen, şampiyonluk kutlamalarının Trabzon camiasına yakışır biçimde olması gerektiğini kaydetti.

"Kutlamalar Trabzon'da değişik şekillerde yapılabiliyor. Gündeme gelen bazen silah oluyor. Düğünlerde, derneklerde de hep silahla kutlamalara karşı olduk. Şampiyonluk kutlamaları günü gelip yapıldığı zaman, diğer kutlamalarda olduğu gibi yine 'Silaha karşıyız.' diyoruz. Silahı insanların bazıları sevebilir. Silah taşımanın manası başkadır. Başkalarına zarar vermek için kullanmamak gerekir. Hele hele Trabzonspor söz konusu olduğu zaman futbol ile silah hiç yan yana gelmez. O nedenle bizim camiamız gerekli mesajları alıyordur. Herkes birbirine bunları söylüyordur. Şampiyonluğun keyfini çıkaralım, birbirimize, bayraklarımıza sarılalım, şampiyonluk şarkıları söyleyelim. Gelecek yılların şampiyonluk şarkılarını hazırlayalım."