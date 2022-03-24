Yıldırım Belediyespor Kulübü sporcuları 16 yaşındaki Akar ile 15 yaşındaki Gümüş, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde antrenörleri Gökçen Mutlu gözetiminde çalışıyor.

Haftanın 6 günü çift antrenman yapan milli yüzücüler, bazen fitness idmanları da yaparak yoğun şekilde hazırlanıyor.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Multinations Yıldızlar Milli Takımı kadrosuna alınan Akar, nisan ayında yurt dışında yapılacak yüzme şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

[Fotoğraf: AA]

Muhammed Recep Akar: Olimpiyat A barajına 10 saniyem var

Muhammed Recep Akar, 11 yıl önce bu spora başladığını ve yaklaşık 8 senedir de profesyonel olarak yüzdüğünü söyledi.

Milli takım kampından yeni döndüklerini belirten Akar, aralık ayındaki yıldız ve genç milli takım seçmesinde 200 metre sırtüstü branşında 2.08.78'lik derecesiyle Multinations Yıldızlar Milli Takımı kadrosunda yer aldığını aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Akar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve antrenörlerinden büyük destek gördüğünü vurguladı.

"Olimpiyat A barajına 10 saniyem var. İmkansız değil. İki yıl içinde derecemi 10 saniye düşürebilirim ve inşallah olimpiyatlara katılırım. Olimpiyatlarda hedefim yarı final ve final. Finali görebilirsek çok iyi olur. Beslenme ve uyku, mental olarak çok önemli. Sabah okula gidiyorum. Eve gelince yemek yiyorum ve sonra 1-2 saat uyuyorum. Ardından antrenmana geliyorum. Antrenmandan sonra eve gidip ödevlerimi yapıyorum ve sonra dinleniyorum. Saat 22.00-22.30 civarı yatıyorum."

[Fotoğraf: AA]

Göksu Gümüş: İlk hedefimiz olimpiyat barajı

Milli yüzücü Göksu Gümüş, Doktor Sadık Ahmet Yüzme Havuzu'nda başladığı bu branşta önce Türkiye birincilikleri, ardından yurt dışı dereceleriyle milli takım hedefine ulaştığını anlattı.

Gümüş, sıkı bir çalışma temposunda olduklarına dikkat çekti.

"Bundan sonraki ilk hedefimiz olimpiyat barajı. Önce B barajını, sonra da A barajını geçip Paris'e gitmek istiyoruz. Şu an barajlara yaklaştık. Biraz daha çalışırsak olacak, buna inanıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Yıldırım Belediyespor Yüzme Başantrenörü Gökçen Mutlu ise iki milli sporcuyla yaklaşık 10 yıldır çalıştıklarını belirtti.

Mutlu, ailelerin, çocukların başarısı için çok duyarlı olduğunu dile getirdi.

"Olimpiyat B barajı için Recep'in 7, Göksu'nun da 4 saniyesi kaldı. Olimpiyat A barajlarına da 9 ve 10 saniyeleri kaldı. Bunlar için de daha ince ve detaylı çalışmalar yapıyoruz. Çift antrenmanımız oluyor. Su altı teknik aşamalardaki eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Barajları geçeceklerine eminim."

Oktay Yılmaz: Gelecek vadeden, önemli sporcularımız

Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım Belediyespor Kulübü başkanı Oktay Yılmaz, deneyimli antrenörler eşliğinde spor yapma imkanı bulan gençlerin ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza attığını kaydetti.

Yılmaz, kulübün 16 branşta 42 antrenörle 3 bin 280 sporcusunun bulunduğu bilgisini paylaştı.

"Sporcularımız ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza atıyor. Türk bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşı'nı okutan Yıldırım Belediyesporlu sporcular hem Türkiye'nin hem Bursa'nın hem de Yıldırım'ın göğsünü kabartıyorlar. Biz gençlerimize güveniyoruz. Onlara imkan verildiğinde önemli işler yapabileceklerine inanıyoruz. Milli yüzücülerimiz Recep ve Göksu da bizim için gelecek vadeden, önemli sporcularımız. Şimdiden olimpiyatlara çok sıkı bir şekilde çalışıyorlar. Biz de elimizden gelen desteği ve imkanı kendilerine sunuyoruz. Şu anda antrenmanları yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarına bu tempoda devam ettikleri takdirde olimpiyatlardan madalya ile döneceklerine inanıyoruz."