Velerien İsmael ile her konuda anlaşan Beşiktaş yönetimi, Fransız teknik adamın gelişini bekliyor. 46 yaşındaki çalıştırıcı 3 yardımcısıyla birlikte birkaç gün içinde İstanbul’da olacak.

Ligin son 8 haftasında takımın başında sahaya çıkacak Velerien Ismael ile sezon sonunda 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. 1 yıllık opsiyon ise Beşiktaş kulübüne ait.

Teknik direktör konusunda bunlar yaşanırken, siyah beyazlı ekipte Trabzonspor maçının hazırlıkları da başladı.

Ligdeki kötü gidişatın ardından 8. sıraya gerileyen Beşiktaş, bitime 8 hafta kala Avrupa şansını yakalamak istiyor.

Pjanic Trabzonspor'a karşı sahada olacak

Siyah beyazlılar, hazırlıklarını Önder Karaveli yönetiminde sürdürmeye devam ediyor.

Uzun süredir sahalardan uzak kalan Miralem Pjanic takımla çalışmalara başladı. Boşnak yıldız, görev verilmesi halinde Trabzonspor deplasmanında forma giyebilecek.