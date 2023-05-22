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Spor
AA 22.05.2023 15:15

KARDEMİR sporcu çalışanlarına desteğini sürdürecek

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), amatör veya profesyonel olarak spor yapan çalışanlarına destek olmaya devam edecek.

KARDEMİR sporcu çalışanlarına desteğini sürdürecek

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karabük, Bolu, Bartın, Zonguldak, Düzce, Kırıkkale, Kastamonu ve Ankara'daki turnuvalarda birçok şampiyonluk elde eden KARDEMİR çalışanı Buğra Deniz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası'nda birinci oldu.

Ödülünü Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'den alan Deniz, diğer çalışan Özgür Yılmaz ile 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağış toplanması amacıyla Batı Karadeniz bölgesinde düzenlenen bilardo turnuvasına da katıldı.

Rakiplerine üstünlük sağlayan Deniz bölge birincisi olurken, Yılmaz üçüncülük başarısı gösterdi.

KARDEMİR sporcu çalışanlarına desteğini sürdürecek

Deniz ve Yılmaz, KARDEMİR desteğiyle 5-23 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek Türkiye 3. Bant Bilardo Şampiyonası'nda da Karabük'ü temsil edecek.

Bilardodaki kariyerini 2006 yılında aldığı lisansla sürdüren profesyonel sporcu Deniz, Türkiye'de yaklaşık 15 bin lisanslı sporcu arasında 95. sırada bulunuyor. Profesyonel kariyerine 2010'da adım atan Yüksel ise 830. sırada yer alıyor.

Çalışanlarının spora yönelmesi için çalışmalarını sürdüren KARDEMİR, amatör ve profesyonel olarak spor yapan çalışanlarına destek olmaya devam edecek.

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