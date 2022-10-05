Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen ve Salomon'un isim sponsorluğunda bu yıl 9'uncusu düzenlenecek etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı destek veriyor.

Nevşehir'de 15-16 Ekim'de yapılacak etkinlikte koşucular, bölgedeki bazı vadi ve patikaları içeren 38, 63 ve 119 kilometrelik üç parkurda yarışacak.

Ürgüp Kaymakamı Cüneyt Caner, Ürgüp Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, Kapadokya'nın tarih, kültür ve doğa turizminin yanı sıra spor turizmiyle de önem kazandığını belirterek, uluslararası kapsamda yapılan faaliyetlerin bölgeye olumlu katkılar sunduğunu söyledi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk de yarışmanın başlangıç ve bitiş çizgisinin Ürgüp'te olmasına rağmen, oluşturulan parkurun Kapadokya'nın geniş coğrafyasını kapsadığını, bunun da tanıtıma katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Etkinliğin organizatörü Aydın Ayhan Güney ise 2014 yılında 180 sporcunun katılımıyla başlattıkları yarışmanın binlerce sporcunun heyecanla takip ettiği önemli bir etkinliğe dönüştüğünü vurguladı.

Güney, koşunun, Türkiye'deki en fazla yabancı sporcunun katılım sağladığı spor organizasyonu olduğuna dikkat çekti.

"Gerek ekonomik olarak gerek tanıtım ve sosyolojik olarak bölgeyi geliştiren çok güzel bir organizasyon. Sadece profesyonel değil, amatörler de yer alabildiği için çok katılımlı oluyor. Aslında yaptığımız şey biraz da spor turizmi. Konaklama tesislerinde 2 binden fazla oda bu organizasyon için ayrılıyor. Bölge turizmi açısından da değer verdiğimiz bir etkinlik. Yarışma için kayıtlar dün itibarıyla kapandı. 74 ülkeden 2 bin 224 kayıtlı sporcu başvurdu. Geçen yıllara göre sayıda biraz azalma var. Bunun birçok sebebi var. Bunlardan birisi Rusya ile Ukrayna arasındaki problem. Şu anda turizm Türkiye'de çok yoğun, hiçbir uçakta sporcular yer bulamıyor. Turizmin canlanmasıyla otel fiyatlarının artması ise Türk sporcular için Kapadokya'ya seyahati biraz zorlaştırdı."

Güney, COVID-19 ile mücadele sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının da etkinliğe katılım sağlayacağını, bu kapsamda 106 sağlık personelinden başvuru aldıklarını sözlerine ekledi.