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Spor
AA 28.12.2023 15:25

Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası kadrosuna Süper Lig'den 3 oyuncu

Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar, Yılport Samsunspor'dan Olivier Ntcham ve EMS Yapı Sivasspor'dan Clinton N'Jie, Kamerun Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer aldı.

Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası kadrosuna Süper Lig'den 3 oyuncu
[Fotograf: DHA]

Kamerun Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Aboubakar, Yılport Samsunspor'dan Olivier Ntcham, EMS Yapı Sivasspor'dan Clinton N'Jie, 27 kişilik kadroya alındı.

Mondihome Kayserispor'la sözleşmesini hafta içi tek taraflı fesheden Olivier Kemen, sezon başında Suudi Arabistan temsilcisi Damac'a transfer olan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Georges-Kevin Nkoudou ve Manchester United'ın kalecisi Andre Onana da kadroda öne çıkan diğer isimler oldu.

Manchester United'da Onana'nın yokluğunda, kaleye milli kaleci Altay Bayındır'ın geçmesi bekleniyor. İngiltere temsilcisi, turnuva sürecinde ligde Tottenham, Wolverhampton Wanderers, West Ham United ve Aston Villa ile karşılaşacak.

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek. Grup birincileri ve ikincileri ile 6 gruptaki en iyi 4 üçüncü takım, son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.

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