Hakim Ziyech Fas Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı

Ülke federasyonundan yapılan açıklamada, Fas'ın 34. Afrika Uluslar Kupası kadrosu duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takımın futbolcusu Ziyech de Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesinin kadrosuna alındı.

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek.

Grup birincileri ve ikincileri ile 6 gruptaki en iyi 4 üçüncü takım, son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.

Geçen haziran-temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Ocak 2024'e ertelenmişti.

Afrikalı futbolcuların forma giydiği Türkiye dahil birçok ülkedeki ekipler, organizasyonun tekrar kışa alınması nedeniyle oyuncularından milli takımları kupadan elenene kadar yararlanamayacak.