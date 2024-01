Kadrosunu güçlendiren Hakkarigücü üst sıraları hedefliyor

Sezon başında kadrosunu yeni transferlerle güçlendiren ancak istediği sonuçları alamayan Hakkari ekibi, ligin ilk yarısını 15 puanla 13. sırada tamamladı.

Ara transfer döneminde 5 futbolcuyla yollarını ayıran mavi beyazlılar, eksik mevkileri yetenekli oyuncularla doldurmak için Kazakistan Kadın Milli Takımı'nın 23 yaşındaki kalecisi Angelina Portnova'yı, Fatih Vatanspor'dan orta saha oyuncuları 25 yaşındaki Bilge Su Koyun ve 31 yaşındaki Emine Demir'i renklerine bağladı.

Ligin ikinci yarısındaki ilk maçında Biteksen Adana İdmanyurduspor'u 4-0 mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yapan Hakkarigücü, yarın deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe Petrol Ofisi maçını da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

[Fotoğraf: AA]

Takımın Teknik Sorumlusu Cemile Timur, ilk maçtan galibiyetle ayrılmanın takımın motivasyonunu artırdığını söyledi.

Timur, ilk devrede takım performansında gerilemenin olduğunu ancak şu anda takımın toparlandığını belirtti.

"Her zamanki gibi hedefimiz öncelikle ligde kalmak sonra da üst sıralara adım adım ilerlemektir. İkinci devrede iki yerli oyuncu aldık. Kazakistan'dan kaleci transfer ettik. Kaleci konusunda da elimizi güçlendi. Kalecimiz iyi. Uyum sorunu da yaşamadı."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Timur, kendilerinden beklentilerin yüksek olduğunu, kentteki tüm kesimlerin takıma destek verdiğini dile getirdi.

"Ligin temposu yüksek. Küme düşme riski devam ediyor. Takımların hepsi takviye yaptı. Başa baş geçen maçlar var. Biz de bu yarışın içindeyiz. Moral ve motivasyon bizim açımızdan önemli. Fenerbahçe güçlü bir rakip. Şu an lider durumdalar. İyi bir ekiple karşılaşacağımızın farkındayız ama Hakkarigücü her müsabakanın üstesinden gelebilecek bir ekip. Bunun örnekleri de var. Oradaki maçta her türlü sonuç çıkabilir. Sürpriz yapabiliriz. İlgilendiğimiz başka futbolcular da var. Takıma başka takviyeler yapmayı düşünüyoruz. Umarım transfer çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayıp lige odaklanırız."

Bilge Su Koyun: Forma için savaşacağım

Takıma yeni katılan Bilge Su Koyun ise takıma yeni katıldığını ve geçen hafta ilk maçına çıktığını ifade etti.

"Yeni transferlerle takımın daha da güçleneceğini düşünüyorum. İkinci devreye iyi hazırlanıyoruz. İstanbul'dan geldim. Şimdi burada forma için savaşacağım. Her maça başarı parolasıyla çıkıyoruz. İyi bir takımız. Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Kazak kaleci Portnova da "Hakkari güzel bir yer. Burayı sevdim ve alıştım. Takım da çok iyi. İyi çalışıyoruz. İnşallah daha yüksek sıralarda yer alacağız. Arkadaşların hepsiyle iyi anlaşıyoruz. İkinci devrede her şeyin yolunda ilerleyeceğine inanıyorum. İnsanlar da burada çok ilgili. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.