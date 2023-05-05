Çok Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 05.05.2023 20:21

Kadro dışı bırakılan Messi takım arkadaşlarından özür diledi

Kulüpten izin almadan Suudi Arabistan'a gittiği gerekçesiyle Paris Saint-Germain'de (PSG) iki hafta kadro dışı bırakılan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, takım arkadaşlarından özür diledi.

Kadro dışı bırakılan Messi takım arkadaşlarından özür diledi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 35 yaşındaki futbolcu, "Her zamanki gibi maçtan sonra bir gün izin yapacağımızı sanıyordum. Bu geziyi organize etmiştim ve iptal edemezdim. Zaten daha önce de iptal etmiştim. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün kararını bekliyorum" sözlerini kullandı.

Pazartesi günü izinsiz olarak antrenmana katılmayan ve Suudi Arabistan'a giden Messi'nin 2 hafta süreyle kadro dışı bırakıldığı ve maaş kesintisi uygulanacağı basına yansımıştı.

Messi kadro dışı bırakıldı
Messi kadro dışı bırakıldı

Geçen yıl yaptığı anlaşmayla Suudi Arabistan'ın turizm elçisi olan Messi'nin PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Messi, bu sezon PSG formasıyla 37 maça çıktı ve 20 gol, 19 asistlik performans sergiledi.

ETİKETLER
Lionel Messi Paris Saint-Germain
Sıradaki Haber
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:35
Salep kökleriyle yakalanan 3 kişiye para cezası
20:29
Yemendeki Husiler: Genişletilmiş bir esir takası anlaşmasına hazırız
20:28
BM, tahıl girişiminin uygulanması ve devamı için "görüşmelere devam" çağrısında bulundu
20:27
Türkiye'den Sırbistan'a başsağlığı mesajı
20:24
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar arasındaki çatışmada 39 kişi öldü
20:26
Anne ve baba farklı soyadı kullanabilecek: Peki ya çocuk?
Rafting Türkiye Şampiyonası 1. ayak yarışları Düzce'de başladı
Rafting Türkiye Şampiyonası 1. ayak yarışları Düzce'de başladı
FOTO FOKUS
Anne ve baba farklı soyadı kullanabilecek: Peki ya çocuk?
Anne ve baba farklı soyadı kullanabilecek: Peki ya çocuk?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ