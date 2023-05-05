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Spor
TRT SPOR 05.05.2023 12:11

Valencia ve İsmail Yüksek'ten iyi haber

Tedavisi tamamlanan Fenerbahçeli futbolcular takıma dönmeye başladı. Sarı lacivertli ekipte, Bitexen Giresunspor maçıyla beraber Enner Valencia ve İsmail Yüksek’in kadroda yer alması bekleniyor.

Valencia ve İsmail Yüksek'ten iyi haber

Fenerbahçe'ye Enner Valencia ve İsmail Yüksek'ten iyi haber geldi.

İki oyuncu da tedavilerinin ardından takımla çalışmalara başladı.

Giresunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de, sakatlığını atlatan isimlerin takıma dönmesi, Teknik Direktör Jorge Jesus'un elini güçlendiriyor.

Sarı lacivertlilerin orta sahasının önemli isimlerinden İsmail Yüksek, Arao ve İrfan Can’ın yokluğunda Portekizli teknik adam için önemli bir alternatif.

Sarı lacivertlilerde tedavisi tamamlanan diğer önemli isimler de takımdaki yerini almaya başladı.

Michy Batshuayi, Attila Szalai, Miha Zajc, Gustavo Henrique takımla çalışmalara katılmalarının yanı sıra, Demirgrup Sivasspor'la oynanan kupa maçında da kadroda yer aldılar.

Joao Pedro, Valencia’nın dönüşüyle beraber büyük olasılıkla karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.

Ekvadorlu golcünün Giresunspor maçındaki partnerinin Joshua King ya da Michy Batshuayi olması bekleniyor.

Diğer yandan tedavileri devam eden Altay Bayındır ve Lincoln Henrique bireysel çalışmalarını sürdürürken, Fenerbahçe sağlık ekibi iki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. 

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