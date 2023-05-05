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Spor
TRT SPOR 05.05.2023 12:12

Trabzonspor'da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor

Gelecek sezona yönelik kadro planlamasını gerçekleştiren Trabzonspor'da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor. Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda Denswil ve Larsen ile yolların ayrılması hedefleniyor.

Trabzonspor'da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor

Trabzonspor, bir yandan sezonu en iyi şekilde tamamlamak isterken diğer yandan da gelecek sezonun kadrosunu planlıyor.

Takımdaki oyuncuları ekibiyle birlikte değerlendiren Nenad Bjelica, kalacak ve gidecek oyuncularla ilgili de yavaş yavaş karar vermeye başladı.

Bu doğrultuda takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında Stefano Denswil geliyor.

Antrenman ve maç performansları Bjelica tarafından beğenilmeyen Hollandalı savunmacıyla anlaşılması halinde yollar ayrılacak.

Hafta başından itibaren antrenmanlara da katılmayan Denswil’in yeni sezon kadrosunda olması beklenmiyor.

Trabzonspor yönetimi, Bruno Peres ve Vitor Hugo da olduğu gibi Denswil'den de alacaklarının bir kısmından feragat etmesini istiyor.

Şampiyon kadroda da bulunan tecrübeli oyuncu, bu sezon bordo mavili formayla 29 maça çıktı 1 kez de gol sevinci yaşadı.

Kadroda düşünülmeyen bir diğer isim ise Larsen

Trabzonspor, beklentileri karşılayamayan ve sık sık eleştirilere hedef olan Danimarkalı oyuncuyla da yolları ayırmayı hedefliyor.

Şartlarda anlaşılması halinde Larsen'in sözleşmesinin feshedilmesi gündemde...

Aksi takdirde ise ayrılık için transfer döneminin başlaması beklenecek.

Trabzonspor'a sezon başında transfer olan Larsen, bu sezon 39 resmi maçta 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.  

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