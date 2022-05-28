A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, oynadıkları her turnuvada iyi voleybol oynayıp madalya kazanmayı hedeflediklerini anlattı.

"Şimdi çok önemli iki turnuva oynayacağız. İlk önce Milletler Ligi'ni oynuyoruz. İlk ayak Ankara'da olacak. Sonrasında finaller tekrar Ankara'da. Tabii ki de burada öncelikle final ve altın madalya hedefliyoruz. Sonrasında da Dünya Şampiyonası var. Yanlış hatırlamıyorsam derece olarak en iyi altıncılığımız var. Onun üzerine koymak istiyoruz. O yüzden de hedefimiz öncelikle ilk dört sonrasında da madalya almak olacak. Bu da bizim için eğer yaşanırsa bir ilk olacak. Umarım Milletler Ligi'ne güzel bir başlangıç yaparız ve devamını hep birlikte izleriz."

"12-14 yaş arasında voleybol oynamak isteyen çok fazla küçük arkadaşlarımız var"

Başarılar sayesinde Türkiye'de voleybola özellikle 10-15 yaş aralığındaki çocukların çok ilgi gösterdiği hatırlatılması üzerine Dündar, bundan çok gurur duyduğu söyledi.

"Özellikle geçtiğimiz yazdan sonra, 12-14 yaş arasında, voleybola başlamış ya da voleybol oynamak isteyen çok fazla küçük arkadaşlarımız var. Bu bence çok güzel bir şey. Çünkü spor her gencin gelişiminde inanılmaz katkı sağlıyor. Çocukların gelişim çağında spor hayatlarının içinde olması gerekiyor. Voleybolu seçmiş olmaları bizim için de çok hoş. Çünkü takım sporu sizi hayata da hazırlıyor aslında. Paylaşmayı öğreniyorsunuz, sorumluluk almayı öğreniyorsunuz, yardım etmeyi öğreniyorsunuz. Yavaş yavaş da olgunlaşıyorsunuz aslında. O yüzden de çok keyifli bir spor. Biz de başarılı oldukça da yeni nesli bence daha fazla da spora teşvik edeceğiz diye düşünüyorum."