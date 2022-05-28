Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası için Malatya'ya gelen TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Malatya'nın voleybolla bütünleşmiş bir kent olduğunu söyledi.

Göksu, Malatya'da daha önce Türkiye kupası etkinliği gerçekleştirdiklerini anımsatarak, burada salonu tıklım tıklım dolduran Fenerbahçeli ve Galatasaraylı izleyicilerin birbirlerini alkışlayarak müsabakayı izlediğini ifade etti.

Federasyon olarak bütün hedeflerinin gençler ve altyapı olduğunu aktaran Göksu, "Sayın Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ ile göreve geldiğimizden beri tek düşüncemiz altyapı. Altyapıya verdiğimiz önemle bir yerlere geliyoruz." dedi.

Göksu, Türk voleybolunun gelişiminde altyapının büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Altyapımıza önem verdiğimiz için yavaş yavaş kadınlarda ve erkeklerde artık Avrupa'ya ve dünyaya 'geliyoruz' diyoruz. Çünkü emin adımlarla hareket ediyoruz. Fabrika Voleybol okullarımız, altyapımızla o kadar sağlam hareket ediyoruz ki okulu olan tek federasyonuz. Okulumuzdan yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz şimdi belirli takımlarda görev yapıyor. Mehmet Akif Üstündağ başkanlığındaki federasyonumuzun görevi, yetiştirdiği oyuncuyu takımlara dağıtmak, bundan da gurur duyuyoruz. Biz, okulda yetiştirdiğimiz öğrencilerimize sponsorlarımızla karşılıksız burs veriyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Fabrika Voleybol yayılıyor"

Göksu, Türkiye Voleybol Federasyonunun çocukları voleybol ile tanıştırmayı hedefleyen altyapı projesi Fabrika Voleybol hakkında bilgi verdi.

"Şu anda yaklaşık 32-33 ilde Fabrika Voleybol okullarımız var. Bunu gün geçtikçe de yayıyoruz. Yakında bir sponsorla anlaşma yapılacak. O sponsorumuzun da Fabrika Voleybol'a yapacağı yatırımla bu işi daha da büyütüyoruz. Fabrika Voleybol okullarımız 6-12 yaş grubundan başlıyor. Orada yetiştirdiğimiz her çocuğumuz illa voleybolcu olacak değil. Voleybol gönüllüsü, spor gönüllüsü olacak ve bu ülkeye sporun daha iyi şartlarda gelmesini aşılamak bizim derdimiz."

Göksu, Fabrika Voleybol projesinde yetişen sporcuları da altyapılarda değerlendirdiklerini ifade etti.

"Çocuklarımızı sürekli hazırlıyoruz. Hazırladıktan sonra da kulüplere monte ederek çocukların daha iyi yetişmesi için uğraşıyoruz. Yetiştirdiğimiz sporcular, takım sayısı ortada. Şu anda milli takım seviyesinde oynayan çocukların hepsi bizim altyapıdan geçmiştir."

"Erkeklerde Avrupa'nın en genç milli takımıyız"

Göksu, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Altın Ligi'ndeki ilk maçında Slovakya'yı 3-0 yendiğini hatırlattı.

"Erkeklerde Avrupa'nın en genç milli takımıyız. Bundan gurur duyuyoruz. Sağ olsun burada en büyük pay federasyon kadar altyapıya önem veren kulüplerindir. Çünkü biz federasyon olarak kulüplerle de iç içeyiz. Kulüplerimiz var olduğu müddetçe federasyonumuz vardır. İnşallah bu milli takım Avrupa Ligi'nde bir derece yapacak, sonra dünya kupasına gideceğiz. Dünya kupasında da bir derece almak istiyoruz ve oradan da Allah nasip ederse olimpiyat elemesine gideceğiz."

Göksu, kadın voleybolunda ise büyük başarılara imza attıklarına dikkat çekti.

"Kadın tarafında zaten söz sahibiyiz. Dünyada ilk 4'ün içerisindeyiz, Avrupa'da bir numarayız. VakıfBank voleybol takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Buradan VakıfBank voleybol takımını da kutluyorum. Altyapınız ne kadar kuvvetli olursa milli takımlarınız ve geleceğiniz ona göre kuvvetli olur."