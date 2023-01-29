Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, ara transfer döneminde savunmaya takviye yaptı.

Sarı-kırmızlı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulubümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s. r. l ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaan Ayhan'ı 3.5 milyon avro zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralayacak olan sarı-kırmızılılar, milli oyuncu için İtalyan ekine 500 bin avro kiralama bedeli ödeyecek.

3 sezondur Sassuolo forması giyen 28 yaşındaki stoper, 55 maçta 2 kez ağları sarstı. Kaan Ayhan daha önce Fortuna Düsseldorf, Schalke 04 ve Eintracht Frankfurt takımlarında da oynadı.

Kulüp kariyerinde 245 maçta 26 gol kaydeden savunma oyuncusu, 51 kez de milli formayı terletti ve 5 gole imza attı.

Ailesi ve menajeriyle İstanbul'a ulaşan milli futbolcuyu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

Sözleşme hakkında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Ayhan, kendisini bekleyen araca binip İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.