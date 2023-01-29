Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde’nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir" denildi.

Hollandalı sol bekin yarın saat 17.20'de İstanbul Havaalanı'nda olması bekleniyor.

Bu transfer için Fenerbahçe’nin kasasından bonuslar dahil 8 milyon avroya yakın para çıkacağı belirtildi.

Oosterwolde’nin sonraki satışından Parma'ya yüzde 20 pay da verilecek.

Bu sezon İtalya Serie B'de 18 maça çıkan Hollandalı oyuncu, 1 gol kaydetti.