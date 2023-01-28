Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Braga'dan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Bruno Rodrigues'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza kattık. Karagümrük'e hoş geldin Bruno Rodrigues." ifadeleri kullanıldı.

Karagümrük'e hoş geldin Bruno Rodrigues



Braga'dan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Bruno Rodrigues'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza kattık. pic.twitter.com/qobtDPVtns — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) January 28, 2023