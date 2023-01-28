Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Selanik'te başlayan turnuvada milli sporculardan Doruk Erolçevik, epe kategorisinde çeyrek finalde Fransız Maxime Delevacque'yi 15-9 ve yarı finalde Ukraynalı Maksym Gula'yı 15-8 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Finalde Ukraynalı Maksym Perchuk'a 15-4 yenilen milli sporcu, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Yiğit Çetinkaya ise çeyrek finalde Ukraynalı Denys Lavrentiev'i 15-12 yenerek yarı finale çıktı. Bu turda Ukraynalı Maksym Perchuk'a 15-9 yenilen milli sporcu turnuvayı 3'üncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon yarın epe kategorisinde yıldız kadınlarda bireysel, erkeklerde ise takım müsabakalarıyla devam edecek.