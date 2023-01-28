Milli sporcular Yunanistan'da 2 madalya kazandı
Yunanistan'da düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda milli eskrimci Doruk Erolçevik gümüş, Yiğit Çetinkaya ise bronz madalya elde etti.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Selanik'te başlayan turnuvada milli sporculardan Doruk Erolçevik, epe kategorisinde çeyrek finalde Fransız Maxime Delevacque'yi 15-9 ve yarı finalde Ukraynalı Maksym Gula'yı 15-8 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Finalde Ukraynalı Maksym Perchuk'a 15-4 yenilen milli sporcu, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
Yiğit Çetinkaya ise çeyrek finalde Ukraynalı Denys Lavrentiev'i 15-12 yenerek yarı finale çıktı. Bu turda Ukraynalı Maksym Perchuk'a 15-9 yenilen milli sporcu turnuvayı 3'üncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Organizasyon yarın epe kategorisinde yıldız kadınlarda bireysel, erkeklerde ise takım müsabakalarıyla devam edecek.
Yıldız epecilerden Selanik’te birbi— ????????Türkiye Eskrim Federasyonu???????? (@TurkiyeEskrimF) January 28, 2023
Yunanistan Selanik'te bugün başlayan Yıldızlar U17 Circuit Turnuvası'nda yıldız erkekler epede piste çıkan sporcularımız Doruk Erolçevik, Yiğit Çetinkaya ise kazandı.
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