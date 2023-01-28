Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 32 yaşındaki forvet oyuncusu Pape Cherif Ndiaye, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.

"Takımımız, Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Port takımının formasını giyen forvet oyuncusu Pape Cherif Ndiaye ile yarım sezon kiralık, satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır."