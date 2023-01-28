Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 21:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor Cherif Ndiaye'yi kiraladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Port'tan Pape Cherif Ndiaye ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 32 yaşındaki forvet oyuncusu Pape Cherif Ndiaye, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.
"Takımımız, Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Port takımının formasını giyen forvet oyuncusu Pape Cherif Ndiaye ile yarım sezon kiralık, satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır."
Takımımız, Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Port takımının formasını giyen forvet oyuncusu Pape Cherif Ndiaye ile yarım sezon kiralık, satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. pic.twitter.com/XUidyCR2da— Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 28, 2023
Etiketler: Adana Demirspor Transfer Haberleri
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