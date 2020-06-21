Klopp, İngiliz basınında yer alan açıklamasında, salgının başladığı günlerde şampiyonluğu kaybetmekten ziyade insanların ölmesi nedeniyle endişe duyduğunu kaydetti.

"Yüz maskesi ve eldiveni olan tek kişi benim"

Alman teknik adam, koronavirüse karşı tedbirli davrandığını dile getirdi.

"İngiltere'de bir benzin istasyonuna gittiğimde yüz maskesi ve eldiveni olan tek kişi benim. Kendimi uzaylı gibi hissediyorum ancak biri bana salgının bittiğini söyleyene kadar bundan vazgeçmeyeceğim."

İngiliz hükümetine önlem eleştirisi

Klopp, İngiliz hükümetinin önlem almakta geciktiğini savundu.

"Diğer ülkeler 5-6 hafta önce kapalı alanlarda maske takarken biz bunun için neden 15 Haziran'a kadar bekledik bilmiyorum. Maske takmanın mantıklı olup olmadığını tartışabilirsiniz ancak buna daha önce başlayan ülkelerdeki ölü sayısı İngiltere'den daha az. Bu da bir gerçek."

53 yaşındaki teknik direktör, Almanya ile İngiltere arasında salgın sırasında büyük farklılıklar gördüğünü anlattı.

"İki ülkeden de haberler aldım ve durumun nasıl olduğunu biliyorum. Eğer dışarıdan bir uzaylı baksaydı iki farklı gezegenden geldiğimizi düşünürdü."