Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Judoda milli sporcular Abu Dabi'de mücadele edecek
[Fotograf: AA]
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 21 Ekim Cuma günü başlayacak Abu Dabi Judo Grand Slam'de Türkiye, 9 sporcuyla yer alacak.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek organizasyonda 5 kadın ve 4 erkek milli judocu mücadele edecek.
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na kota puanı verecek organizasyonda 65 ülkeden 176 kadın, 242 erkek judocu ter dökecek.
Abu Dabi'de madalya mücadelesi verecek milli sporcular şunlar:
Kadınlar: Tuğçe Beder ve Merve Azak (48 kilo), Özlem Yıldız (57 kilo), Fidan Ögel 70 (kilo) ve Sebile Akbulut (+78 kilo).
Erkekler: Salih Yıldız (60 kilo), Muhammed Demirel (66 kilo), Bilal Çiloğlu (72 kilo) ve Mert Şişmanlar (100 kilo).
Etiketler: BAE
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