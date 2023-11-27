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Spor
AA 27.11.2023 22:40

Judo Spor Toto Süper Ligi müsabakaları tamamlandı

Judo Spor Toto Süper Ligi'nde 2023 sezonunun kadın ve erkeklerde şampiyonu Galatasaray oldu.

Judo Spor Toto Süper Ligi müsabakaları tamamlandı

Türkiye Judo Federasyonu Spor Salonu'nda yapılan organizasyona, kadın ve erkeklerde 16 kulüp katıldı. Müsabakalar sonucunda hem kadın hem erkeklerde Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.

Ligde kadınlarda ikinciliği Konya Büyükşehir Belediyespor elde ederken, üçüncülük kürsüsünde ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Sancaktepe Belediyespor yer aldı.

Galatasaray'ın birinci bitirdiği erkekler liginde ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor ikinci, İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü de üçüncü oldu.

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