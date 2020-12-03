Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın dün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.