Yıldız futbolcu, Demir Grup Sivasspor maçından önce sağ üst adelesinden sakatlık problemi yaşamıştı. Milli takıma da tedavisi nedeniyle gitmeyen Falcao, son 3 maçta takımını yalnız bıraktı.

Hafta sonu kadroda olması beklenmeyen tecrübeli golcünün, kaçırdığı maç sayısı forma giydiği maçlara yaklaşıyor.

Sarı kırmızılılarda 29 maça çıkan Falcao, bu hafta da forma giymezse 26'ıncı kez maç kaçırmış olacak. 34 yaşındaki futbolcunun, sakatlığı tam geçmeden oynamak istemediği gelen haberler arasında. Bu sezon 6 maçta 5 gol atan Falcao, Galatasaray kariyerinde 29 maçta 16 gol kez gol sevinci yaşadı.

Diğer yandan Fatih Terim, Diagne’yi Atakaş Hatayspor maçına hazırlıyor. Tecrübeli teknik adamın, geçtiğimiz hafta 3 gol atan Senegalli futbolcu ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

Galatasaray’ın, Atakaş Hatayspor karşısında diğer forvet alternatifleri ise Babel ve Ali Yavuz Kol olacak.