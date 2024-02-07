Joe Worrall Beşiktaş'ta iz bırakmak istiyor

İngiliz futbolcu, kulüp televizyonuna açıklamada bulundu.

"Her şeyimi vereceğim"

"Taraftarlarımızın önünde oynamak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Bir oyuncu olarak maçları ve taraftarların kalbini kazanmak için her şeyimi vereceğim. Herkesle tanışmak, bu kulübün ve topluluğun bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum. Burada olduğum için heyecanlıyım. Sıcak karşılama için teşekkür ederim. Başlamak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Beşiktaş'tan gelen teklifin kendisini gururlandırdığını anlatan Worrall, Alex Oxlade-Chamberlain ve Allan McGregor'ın kendisine kulüp ve İstanbul hakkında bilgi verdiğini dile getirdi.

Uzun yıllar Nottingham Forest'ta oynadıktan sonra ufkunu genişletmek için bir fırsat yakaladığını dile getiren Joe Worrall, "Türkiye'de zaman geçirmek ve Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte oynamak beni çok ama çok heyecanlandırıyor." dedi.

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçı tribünde izlediğini aktaran Worrall, "İlk yarı bitmeden gelen gol, sevinç ve tüm atmosfer çok gürültülüydü. Aynı zamanda lig sıralamasındaki yerimizi sağlamlaştırmak için çok önemli bir galibiyetti." ifadelerini kullandı.

"Kupayı kazanmak gibi çok gerçekçi bir hedefimiz var"

İngiliz futbolcu, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek için olabildiğince çok maç kazanmaları gerektiğini belirterek, "Bu, bizim için oldukça önemli bir hedef. Elbette Türkiye Kupası da var. Bence kupayı kazanmak gibi çok gerçekçi bir hedefimiz var. Takımın hedefi bu. Benim hedeflerimse iyi bir performans göstermek, iyi oynamak, Beşiktaş için sahada her şeyimi vermek olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Joe Worrall, taraftarların kendisinde neler göreceğine yönelik soruya, "Azim, güç, liderlik. Futbol takımına getireceğim temel şeylerin bunlar olduğunu düşünüyorum. Sıkı çalışırım ve sahada tam bir savaşçı olurum. Kulüp için gerçekten iyi oynamak istiyorum. Kendim için de elbette. Umarım güzel zamanlardan geçebiliriz ve bir şeyleri kutlayabiliriz." cevabını verdi.