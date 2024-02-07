A Milli Futbol Takımı 2 özel maç yapacak

İlk olarak 22 Mart Cuma günü Budapeşte'de yer alan Puskas Arena'da Macaristan ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, 26 Mart Salı günü ise Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda Avusturya ile mücadele edecek.

Avusturya - Türkiye karşılaşması TSİ 22.45'te başlayacak, Macaristan - Türkiye müsabakasının başlama saati ise daha sonra duyurulacak.

Teknik direktörlüğünü 2018 yılından itibaren İtalyan teknik adam Marco Rossi'nin üstlendiği Macaristan, EURO 2024 finallerinde Almanya, İskoçya ve İsviçre ile birlikte A Grubu'nda mücadele verecek.

Alman teknik direktör Ralf Rangnick'in teknik direktörlüğünü yaptığı Avusturya ise EURO 2024 finallerinde Fransa, Hollanda ve play-off A yolundan gelecek üçüncü takımla beraber D Grubu'nda yer alıyor.