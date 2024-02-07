Trae Young ve Scottie Barnes, NBA All-Star kadrosunda

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Konferansı takımının ilk 5'ine seçilen Joel Embiid ile yedekler arasındaki Julius Randle, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

İki oyuncunun yerine Toronto Raptors'ın forveti Barnes ve Atlanta Hawks'ın oyun kurucusu Trae Young kadroya alındı.

Menisküs ameliyatı olan Philadelphia 76ers'ın pivotu Embiid'in en az 4 hafta, sağ omzu çıkan New York Knicks'in forveti Randle'ın ise 2-3 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklanmıştı.

73. NBA All-Star maçı, 19 Şubat'ta ABD'nin Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse'ta oynanacak.