İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Furkan Ersanlı ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanının iddianameyi okumasının ardından tribünden fişeği atarak Mehmet Çakır'ın yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Ersanlı savunma yaptı.

Stada üzeri aranmadan girdiğini, Altay taraftarı olduğunu ve holigan olmadığını savunan Ersanlı, şunları söyledi:

"Maç günü 11.00 gibi Alsancak'ta alkol aldıktan sonra Atatürk Stadı'na gidip bizi Gürsel Aksel Stadı'na götürecek otobüslerden birine bindim. Biletim olmadığından pankart veya davulla maça girebileceğimi düşündüm. Otobüsteki pankart boştaydı ve onu aldım. Altında meşaleyi gördüm ve görsel şov yapılacağını bildiğim için katkı olsun diye meşaleyi aldım ve üzerime saklayarak stada girdim. Pankart asacağımı söyleyince polis içeri aldı. Ardından gelen güvenlik görevlisine de aramamın yapıldığını söyleyip girdim. Saat 19.14'te meşale ve sisler yakılmaya başlandı. Ben de ceza yememek için tribünün ortalarına sislerin içine gittim. Göbeğime sakladığım meşaleyi çıkarıp ipini çektim. Bir anda elimden kaydı. Ne olduğunu anlamadım."

Olayı münferit olarak gerçekleştirdiğini öne süren Ersanlı, "Ambulans sahaya girdiğinde birinin yaralandığını anladım. Kişinin öldüğü haberleri çıkınca korkmaya başladım. Beni bulamasınlar diye arkadaşımla ceketimi değiştirdim. Sivil hayatımda sağlıkçı olarak çalışıyorum. Birini yaralamak gibi amacım olmaz. Fişeği meşale olarak biliyordum. Başından beri hiç yalan söylemedim. Çok pişmanım ve Mehmet Çakır'dan özür dilemek isterim. Gücüm yettiğince masraflarını karşılamak isterim. Olay kaza sonucu gerçekleşti. İşaret fişeği olduğunu bilmiyordum. Fişeği tamamen tesadüfen buldum. Onu da meşale sanıp aldım. Cezaevindeyken Mehmet Çakır'a mektup yolladım. Vicdan azabı çektim. 'Çıktıktan sonra kardeşlik yapmayı borç bilirim' dedim. Üzgün ve pişman olduğumu belirttim. Cani biri değilim." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık A.B. de işaret fişeğini otobüse koymadığını ifade ederek, "Kimin getirdiğini bilmiyorum. Maça 20. dakika girdim. Girdikten sonra olayları öğrendim. Hiçbir ilgim yoktur. Otobüslere binerken üzerimizi aradılar. Tribüne girdiğimde ambulans sahaya giriyordu" dedi.

Stadın tuvaletine patlayıcı madde koyan ambulans şoförü A.G, "K.E. bana meşaleleri içeri sokup sokamayacağımı sordu ben de hiçbir zorlama olmadan kabul ettim. Görsel şov olsun diye bu kararı aldık. E.Y, H.Ç ve M.E.K. bana malzemeleri getirdi. Ben de alıp eve getirdikten sonra sırt çantama koydum. Çalışma arkadaşım H.K. olaydan yaklaşık 30 gün önce ise başlamıştı. Bırakın Altay'ı Göztepe'yi İzmir'le alakası yoktur. Stadın tuvaletindeki çöp kutusuna eşyaları bıraktıktan sonra E.Y'ye haber verdim. Sonrasını bilmiyorum" ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar suçsuz olduklarını iddia ederek beraatlerini talep etti.

Savunmaların ardından mahkeme başkanı duruşmayı yarına erteledi.

Olay

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım 2022'deki müsabakada Altay taraftarları, 20. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yanıcı madde fırlatmış ve bir taraftar yaralanmıştı. Müsabakanın 22. dakikada durdurulmasının ardından Göztepe taraftarı Mehmet Nihat A, eline geçirdiği korner bayrak direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmıştı.

Olaylar sonucu hakemin isteğiyle futbolcular soyunma odasına gitmiş, yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından müsabaka tatil edilmişti.

Mehmet Nihat A. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı. Tribüne fişek atılarak bir kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada ise gözaltına alınan 23 kişiden 19'u tutuklanmış, daha sonra 18'i adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ersanlı'nın işaret fişeğinin binlerce kişinin bulunduğu Göztepe tribünlerine doğru hedef gözetip ateşleyerek 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından hapsi istenmişti.

Diğer sanıkların da "kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım", "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak", "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.