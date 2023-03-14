FIFA, 2026 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortaklaşa ev sahipliği yapacak.

Mücadeleler toplam 16 farklı şehirde oynanacak. 2026 Dünya Kupasında 48 takım yer alacak.

Organizasyona katılım hakkı elde eden 48 takım, 4'lü gruplar halinde toplam 12 grupta mücadele edecek. Her grubun en iyi ilk 2'si ve en iyi 8 üçüncüsü son 32'ye kalmaya hak kazanacak.

39 gün sürecek olan turnuvada toplam 104 karşılaşma gerçekleşecek. Amerika kıtasında düzenlenecek olan Dünya Kupası finalinin 19 Temmuz 2026'da oynanması planlanıyor.

Türkiye Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri henüz belli olmadı. Dünya Kupası'na katılım sayısı 32'den 48'e çıksa da Avrupa kıtasından turnuvaya katılım sayısı değişmedi.

Avrupa'dan önceki turnuvalarda olduğu gibi 16 takım elemeler yoluyla turnuvaya gitmeyecek. Bu nedenle yeni format; Milli Takım'ın katılım şansında bir değişiklik olmayacak.