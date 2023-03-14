Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalyaspor'da görev değişimi
[Fotograf: İHA]
Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin'in görevinden istifa ettiği duyuruldu. Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu toplantısının ardından başkanlığa Sabri Gülel'in getirilmesi kararlaştırıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu toplantısında, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başkanlığı yürüten Aziz Çetin görevi bıraktı. Ardından bu göreve Sabri Gülel'in getirilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Aziz Çetin, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı olarak görevine devam edecek.
KAMUOYUNA DUYURUMUZDUR— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) March 14, 2023
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Etiketler: Antalyaspor
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