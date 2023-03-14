Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu toplantısında, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başkanlığı yürüten Aziz Çetin görevi bıraktı. Ardından bu göreve Sabri Gülel'in getirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Aziz Çetin, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı olarak görevine devam edecek.