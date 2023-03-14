Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özel milli sporcular VIRTUS Dünya Kayak Şampiyonası'nda ter döküyor
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Kayak Milli Takımı'nın da mücadele edeceği 2023 VIRTUS Kayak Dünya Şampiyonası, Avusturya'da başladı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı özel milli sporcuların da madalya için yarışacağı şampiyona Tirol eyaletindeki Innsbruck bölgesinde yer alan Seefeld kasabasında gerçekleştiriliyor.
Şampiyonada Türkiye'yi özel sporculardan Aliye Zeynep Bingül, Ayşe Kader Yavuz, Muhsin Murat Bingül temsil ediyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir, dualarımız özel sporcularımız ile olacak. Önceliğimiz kazasız bir şampiyona olmasıdır." ifadelerini kullandı.
Şampiyona 16 Mart Perşembe günü tamamlanacak.
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