Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı özel milli sporcuların da madalya için yarışacağı şampiyona Tirol eyaletindeki Innsbruck bölgesinde yer alan Seefeld kasabasında gerçekleştiriliyor.

Şampiyonada Türkiye'yi özel sporculardan Aliye Zeynep Bingül, Ayşe Kader Yavuz, Muhsin Murat Bingül temsil ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir, dualarımız özel sporcularımız ile olacak. Önceliğimiz kazasız bir şampiyona olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Şampiyona 16 Mart Perşembe günü tamamlanacak.