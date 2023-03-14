Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'dan depremzedeler yararına Azerbaycan'da özel maç
[Fotograf: AA]
Galatasaray, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada geliri depremzedelere bağışlanacak özel maçta Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak mücadele, 26 Mart Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak.
Karşılaşmanın tüm geliri, depremden etkilenen bölgelere bağışlanacak.
Galatasarayımızın, 26 Mart Pazar günü saat 19.00’da Qarabağ FK ile Azerbaycan’da oynayacağı hazırlık karşılaşmasının tüm gelirleri depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır. pic.twitter.com/jeIOG2zE4l— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 14, 2023
Etiketler: Galatasaray Deprem
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