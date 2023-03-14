Altaş Denizlispor'un kulüp başkanı Mehmet Uz, ligin çok çetin geçtiğini ve beklenmeyen puan kayıplarına üzüldüklerini belirtti.

"Ancak umutsuzluğa kapılmıyoruz. Önümüzde 11 maç daha var. Son 2 haftayı fikstür gereği ligden çekilen takımlarla oynayacağımız için bu maçlarda 6 puan hanemize yazılacak. Kalan 9 maçta bize gereken puanları toplayarak hedefimize ulaşacağız. Zor günlerde birlik beraberlik içinde olmak zorundayız. Taraftarlarımız maçtan sonra bize olan güven ve desteklerini ziyaretleriyle yine gösterdi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

[Fotoğraf: AA / Altaş Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz]

Ligde 17 puan ve averajla 17. sırada bulunan Altaş Denizlispor, 19 Mart Pazar günü deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak.