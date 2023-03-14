Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor-Fiorentina maçına Karadağlı hakem
Demir Grup Sivasspor'un İtalya temsilcisi Fiorentina ile yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçını Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 16 Mart Perşembe günü Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçta Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak.
Milos Boskovic'in dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Almanya Futbol Federasyonundan Harm Osmers ve Katrin Rafalski yer alacak.
Etiketler: Avrupa Kupaları Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi
Son Haberler
- 13:51
- 13:50
- 13:48
- 13:38
- 13:37
Sıradaki Haber
Fenerbahçe-Sevilla maçına İngiliz hakem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz