Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atletizmde yeni hedef TOHM'daki sporcu sayısını artırmak
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, yeni hedeflerinin Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) sporcu sayısını artırmak olduğunu söyledi.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, federasyon yetkilileriyle, hem Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle o bölgedeki sporcuların geleceğini hem de TOHM sporcularına daha fazla destek verilmesini konuşmak için toplandıklarını söyledi.
Çintimar, bu dönemde bir yol haritası oluşturmak istediklerini belirtti.
"Arkadaşlarla bir fikir alışverişi yaptık. Çabamız sporcularımızı daha üst seviyelere çıkarabilmek. Gelecek haftalarda yeniden toplanıp, çalışmayı genişletmeyi amaçlıyoruz. TOHM'daki sporcu sayısını artırmayı ve sporcularımıza daha fazla destek verilmesini hedefliyoruz."
Etiketler: Atletizm
Son Haberler
- 15:18
- 15:12
- 15:20
- 14:50
- 15:07
Sıradaki Haber
Bakan Kasapoğlu ISSF 34. Olağanüstü Genel Kurulu toplantılarına katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz