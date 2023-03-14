Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, federasyon yetkilileriyle, hem Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle o bölgedeki sporcuların geleceğini hem de TOHM sporcularına daha fazla destek verilmesini konuşmak için toplandıklarını söyledi.

Çintimar, bu dönemde bir yol haritası oluşturmak istediklerini belirtti.

"Arkadaşlarla bir fikir alışverişi yaptık. Çabamız sporcularımızı daha üst seviyelere çıkarabilmek. Gelecek haftalarda yeniden toplanıp, çalışmayı genişletmeyi amaçlıyoruz. TOHM'daki sporcu sayısını artırmayı ve sporcularımıza daha fazla destek verilmesini hedefliyoruz."