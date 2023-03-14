TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun açılışında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuşma gerçekleştirdi.

Türk futbolunun hedefleri doğrultusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Büyükekşi, akademi projesiyle toprağa bir tohum atılacağını, ileride de bunun güzel ürünlerinin alınacağını kaydetti.

Futbolun paydaşlarıyla birlikte büyüyeceğinin altını çizen Başkan Büyükekşi, eğitime katılan kulüp gençlik geliştirme sorumlularının önemli rol üstleneceğine vurgu yaparak, katılımcılara başarı dileğinde bulundu.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ise yaptığı açıklamada, bu proje sayesinde Türkiye'nin yakın gelecekte genç futbolcu gelişiminde büyük aşama kaydedeceğine inandığını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'den toplam 21 gençlik geliştirme teknik sorumlusunun katıldığı organizasyonun ilk gününde programın ana hatlarını aktaran sunumların ardından "Akademi Direktörü Profili" ve "Futbol Felsefesi" konuları ele alındı.

Eğitimlerin ilk etabı 16 Mart'ta son bulacak.