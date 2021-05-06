İzmir İnciraltı Spor Tesisleri'ndeki organizasyonda ilk gün kadınlarda Türkiye, Belarus, Çekya, Finlandiya, Polonya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan'dan ekiplerin katılımıyla grup müsabakaları oynandı.

Türkiye'yi kadınlarda temsil eden Merve Çelebi-Bahanur Gökalp ile Selin Yurtsever-Dilara Gedikoğlu ikilileri yarı finale yükselmek için yarın eleme maçı oynamaya hak kazandı.

[Fotoğraf: DHA]

Yarın erkeklerde de heyecanın başlayacağı organizasyon, 9 Mayıs Pazar günkü final müsabakalarıyla tamamlanacak.

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek ekip, 23-26 Haziran'da Hollanda'da yapılacak karşılaşmalarda belli olacak.