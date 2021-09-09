Teknik direktör Robert Mancini ile müthiş bir çıkış yakalan İtalyanlar, önemli bir istatistiğe imza attı.

EURO 2020'yi zirvede tamamlayan ekip, İspanya ve Brezilya'ya ait olan 35 maçlık rekoru geçtiğimiz günlerde kırmıştı.

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin altıncı haftasında da Çizme ekibi istatistiğini bir adım daha öteye taşıdı.

Litvanya'yı 5-0 yenen Mancini'nin öğrencileri, yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı ve dünya rekorunu geliştirmeye devam etti.

C Grubu'nda yer alan son Avrupa şampiyonunun 37 maçta 28 galibiyet, dokuz da beraberliği bulunuyor.