Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbulspor Kasımpaşa'yı konuk edecek
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında İstanbulspor ile Kasımpaşa 28 Aralık Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor, topladığı 8 puanla 18. sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı maçların dördünü kazanan, üçünde berabere kalan ve yedisini kaybeden Kasımpaşa ise hanesine yazdırdığı 15 puanla 15. basamakta bulunuyor.
İstanbulspor ligdeki son 7 maçından mağlubiyetle ayrılırken, Kasımpaşa ise son 6 maçında galibiyet elde edemedi.
Etiketler: Kasımpaşa İstanbulspor Süper Lig
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