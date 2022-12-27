Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 26 karşılaşma oynandı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 9 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda Avcı takımın başına gelmeden ilk 8 haftada İstanbul ekipleriyle oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybetmişti.

Deplasmanda tek yenilgi

Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, söz konusu yenilgiyi ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantilediği geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1'lik sonuçla gördü.

Fatih Karagümrük ile maçları

Trabzonspor, söz konusu dönemde Vavacars Fatih Karagümrük ile 4 karşılaşma oynadı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. İstanbul'daki maçları 2-1 ve 2-0 kazanan Karadeniz temsilcisi, sahasındaki maçlarda 2-0 ve 1-1'lik sonuçlar elde etti.

Trabzonspor'un 26 karşılaşması

Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 26 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle: