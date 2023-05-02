Açık 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 02.05.2023 13:45

İstanbulspor düşme hattında rahat bir nefes aldı

Süper Lig’de son 4 haftada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puan toplayan İstanbulspor, küme düşme hattında bulunan en yakın takipçisi Giresunspor ile arasındaki puan farkını 5’e çıkardı.

İstanbulspor düşme hattında rahat bir nefes aldı
[Fotograf: AA]

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada İstanbulspor, konuk ettiği Giresunspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.

İstanbulspor'dan altın değerinde üç puan
İstanbulspor'dan altın değerinde üç puan

Bu sonucun ardından puanını 32’ye çıkaran ve 15. sırada yer alan İstanbul ekibi, bir üst basamakta bulunan Kasımpaşa ile arasındaki puan fakını 2’ye düşürürken, en yakın takipçisi Giresunpor ile puan farkını da 5’ye yükseltti.

İstanbulspor, Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta da yenilmedi. Sarı-siyahlılar, bu müsabakalarda Medipol Başakşehir ve Giresunspor’u 1-0’lık skorlarla mağlup ederken, Antalyaspor ve Fenerbahçe'yle de 3-3 berabere kaldı.

Eze son 4 maçta attığı 3 golle takımını taşıdı

Devre arasında Eyüpspor’dan kiralık olarak transfer edilen Emeka Eze, sarı-siyahlı formayla çıktığı son 4 lig maçında 3 kez fileleri sarsmayı başardı.

Nijeryalı oyuncu, İstanbulspor’un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanan Medipol Başakşehir müsabakasında galibiyet golünü, 3-3 sona eren Fenerbahçe karşılaşmasında son golü, 1-0 kazanılan Giresunspor mücadelesinde de maçın tek golünü kaydetti.

26 yaşındaki futbolcu, toplamda ise İstanbulspor formasıyla 12 maçta 3 gol ve 2 asiste ulaştı.

İstanbulspor kalan 4 maçını da İstanbul’da oynayacak

İstanbulspor, ligin bitimine 6 hafta kala hükmen galip sayılacağı Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarının dışında oynayacağı son 4 karşılaşmanın hepsini İstanbul’da oynayacak.

Sarı-siyahlılar, söz konusu dönemde Galatasaray, Adana Demirspor ve Ümraniyespor'la evinde, Kasımpaşa ile de deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ETİKETLER
İstanbulspor
Sıradaki Haber
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in şampiyonluğa inancı tam
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:26
Annesinin ve kız kardeşinin cenaze namazını gözyaşlarıyla kıldırdı
14:22
Cezayir için bir kez daha 'kuraklık çanları' çalmaya başladı
14:21
İsrail hapishanelerinde "güvenlik seviyesi" artırıldı
14:11
Avustralya’da elektronik sigara satışı sınırlandırıldı
14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yılların en büyük petrol keşfini açıklayacak
14:08
Rus Ural petrolünün fiyatı yaklaşık yüzde 40 azaldı
Kayseri'de "Retrofiti Yapılan 4'üncü A400M Uçağının Türk Hava Kuvvetlerine Teslim Töreni" yapıldı
Kayseri'de "Retrofiti Yapılan 4'üncü A400M Uçağının Türk Hava Kuvvetlerine Teslim Töreni" yapıldı
FOTO FOKUS
Makak maymunu yavru kediyi kaçırdı
Makak maymunu yavru kediyi kaçırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ