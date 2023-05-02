Trabzonsporlu Marek Hamsik gelecekten umutlu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesi Marek Hamsik, açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili takımın Slovak oyuncusu, kulüp fotoğrafçısı Alaattin Kazancı'nın vefat haberini aldıklarını belirterek, kendisini çok sevdiklerini, zor günlerde ailesinin yanında olduklarını kaydetti.

"Şu anda tek düşüncemiz önümüzdeki 7 maç."

Hamsik, uzun bir aradan sonra ilk 11'de forma giymesinin kendisi için çok güzel olduğunu ve gelecekteki durumunu düşünmediğini ifade etti.

"Çok eğlendim bu maçta. Sahada olmanın tadını çıkarmaya çalıştım. Önümüzdeki kalan 7 haftayı düşünüyorum. Trabzonspor formasıyla elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Sezon sonunda ailemle tatilde olacağız ama şu anda tek düşüncemiz önümüzdeki 7 maç."

"Trabzonspor'da geçirdiği 2 yıl çok özel."

Hamsik, Trabzonspor'da geçirdiği 2 yılın çok özel olduğunu vurguladı.

"İlk şampiyonluğumu burada yaşadım. Napoli'ye takım, şehir olarak çok benzeyen, kariyerimde özel anlam taşıyan bir yer burası. Bu sene işler istediğimiz gibi gitmedi. Ne hoca, ne futbolcular, hiç kimse mutlu değil bu durumdan. 35 yaşındayım, her gün daha fazla çalışıyorum. Daha iyi insan, daha iyi futbolcu olmak ve kulübe hizmet ederek daha iyi olması için çabalıyorum. Hoca değişimi, büyük değişimler yaşadık. Herhangi bir takımda bu değişimler sonrası kolay değildir. Biz de muzdarip olduk bu durumdan. Yeni hoca, yeni hedefler var. Bizim yapacağımız şey, geleceği inşa etmek için daha çok çalışmak."

Hamsik, Trabzonspor'un efsaneleri arasında sayılmak benim için büyük mutluluk olur.

"Eğer 2 yıllık süreçte bunu başarabildiysem, efsaneler arasında yer almak benim için büyük mutluluk olur. Benim Hamsik Futbol Akademim var. 400 genç oyuncu futbol oynamaya devam ediyor. Futbol sonrası işim bu olabilir. Benim de bütün hayatım bir yolculuk üzerine geçti. Bu yolculuk futboldan bir şey öğrenmeye yönelikti. Onlara bilgimi, duygumu, bakış açımı, kendi öğrendiklerimi katabilmeyi düşünüyorum."

"Üç kez hoca değişti"

Hamsik, sezon başından itibaren belli sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

"Yaşanan sorunlarla alakalı, öncelikle Şampiyonlar Ligi hedefinden bahsedebiliriz. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak önemliydi. En büyük isteklerinden biriydi. Ekonomik katkısı olacaktı. Süper Kupa'yı kazanarak sezona başladık. İlk haftalar iyi durumdaydık. Sonra yoğun maç periyodu, 3 günde bir maç oldu. Antrenmanlara fazla vaktiniz kalmıyor. Maçlar oynayıp, istediğiniz sonuçları elde edemediğinizde, daha zor döneme giriliyor. Hoca değişimleri, taktiksel değişim oldu. Üç kez hoca değişti. Hiçbir takım için bu durum kolay değil. Şu anda takım stabil hale geldi. Yeni bir başkanımız, uzun yıllar kontratı olan bir hocamız var. Son 2 haftadır futbola yönelik yeni bir bakış açısı var. Artık Trabzonspor'un önü daha açık. İyi bir geleceğe sahip olmak istiyoruz."

Hamsik, iki oğlunun da yetenekli oyuncular olduğunu belirtti.

"Ancak daha 11-13 yaşındalar. Gelişim için zamanları var. Eğer bir gün Trabzonspor'da oynama fırsatı elde ederlerse dünyanın en mutlu babası olurum."

"Gelecekte futbolun içinde olmaya devam edeceğim."

Hamsik, kendisini gelecekte hoca olarak gördüğünü ifade etti.

"Altyapı mı, A takımda mı olur? Teknik direktör mü, yardımcı mı olur? Ona yanıt vermek kolay değil. Öğrenmem gerekiyor, bir serüveni tamamlamak gerekiyor. Uzun süre sonra yanıtlanabilecek bir soru. Şu anda futbola odaklanmış durumdayım. Kontratım devam ediyor. Herhangi bir görüşmemiz olmadı. Önemli olan görüşme değil, Trabzonspor'un daha iyi yerde olabilmesi."

Hamsik, Napoli'nin 33 yıl sonra şampiyon olacak olmasının kendisini mutlu ettiğini anlattı.

"Geçmişte zor dönem yaşadı. Belki şampiyonluk sonrası şehirde aylar sürecek kutlamalar olur. Ben Trabzonspor'da da antrenman ve maçlar oynayacağım için orada bulunmam çok mümkün görünmüyor."

Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmana sakatlıkları süren Denswil, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar katılmadı.

Dorukhan Toköz, Visca ve Abdülkadir Ömür de fizyoterapist eşliğinde bireysel antrenman gerçekleştirdi.

Bordo-mavili oyuncular antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Teknik direktör Bjelica, taktik çalışmada oyuncuları orta alanda toplayarak uyarılarda bulundu.

Trabzonspor, 3 Mayıs Çarşamba günü yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.