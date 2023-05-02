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Spor
AA 02.05.2023 11:55

Genç milli sürat patenciler uluslararası başarı için ter döküyor

Genç milli kısa kulvar sürat pateni (Short track) sporcuları, dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya elde etmeyi amaçlıyor.

Genç milli sürat patenciler uluslararası başarı için ter döküyor
[Fotograf: AA]

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum'da 26-30 Nisan'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası'nda küçük kızlarda ikincilik elde eden 13 yaşındaki Defne Çiğdem ve aynı kategoride üçüncü olan 13 yaşındaki Elzem Taş ile büyük erkeklerde bronz madalya kazanan 15 yaşındaki Muhammet Bozdağ, uluslararası organizasyonlarda başarı için yazın sıkı bir kamp dönemi geçirecek.

Sezona iyi başlayıp yurt içindeki organizasyonlarda başarı elde etmeyi hedefleyen genç milli sporcular, önümüzdeki sene düzenlenecek dünya ve Avrupa şampiyonalarında kürsüye çıkmak istiyor.

Fotoğraf: AA

Defne Çiğdem: Hedefim dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya

Milli sporcu Defne Çiğdem, antrenörünün tavsiyesi üzerine bu spora başladığını söyledi. Çiğdem, ulusal ve uluslararası birçok yarışta dereceye girdiğini aktardı.

"Bir ay dinlendikten sonra yaz kamplarına katılıp, hazırlanacağım. Türkiye ve Avrupa'da düzenlenen yarışlarda başarılı olup, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Çekya'daki Danubia Series 1'de üçüncü, Bulgaristan'daki Danubia Series 2'de birincisi, İtalya'daki Avrupa Kupası finalinde üçüncü oldum. Hedefim, dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya almak."

Muhammet Bozdağ: Üst üste 3 defa Türkiye birincisi oldum

Milli sporcu Muhammet Bozdağ, Palandöken'de kayak yaparken babasının yönlendirmesiyle sürat patenine başladığını anlattı.

Bozdağ, Nenehatun Spor Kulübünde sürat patenine başladığını aktardı.

"Kendimi yetenekli olarak düşündüm ve bu sporu severek yaptım. Sonra kendimi geliştirdim ve üst üste 3 defa Türkiye birincisi oldum. Polonya'da 1000 metrede, Macaristan'da ise 1500 metrede ikinci olarak madalya kazandım."

Bu sporun kendisinde tutkuya dönüştüğünü vurgulayan Bozdağ, olimpiyatlarda madalya kazanma hedefi olduğunu dile getirdi.

Elzem Taş: Sürat pateni tam benlik

Ay-yıldızlı sürat patenci Elzem Taş, 2019 yılında spora başladığını ve daha sonra katıldığı yarışlarda derece elde ettiğini aktardı.

Taş, ilk önce artistik buz pateni branşını seçmek istediğin ancak sürat pateni yarışını izledikten sonra kararını değiştirdiğini vurguladı.

"Kısa kulvar süratli olduğu için bana daha iyi, daha güzel geldi. Tam benlik bir spor olduğunu düşündüm. Çekya, Bulgaristan ve İtalya'da düzenlenen yarışlara katıldım. Çekya ile Bulgaristan'da üçüncülüğü kıl payı kaçırıp, dördüncü oldum. İtalya'da ise 7. oldum. Türkiye şampiyonalarında ikincilik ve üçüncülük elde ettim. Bu yaz tatilindeki kamplarda daha çok çalışıp, dereceye girip, yarışlara katılmak istiyorum."

Taş, olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırma hayali kurduğunu sözlerine ekledi.

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