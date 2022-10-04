Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbulspor'u konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ali Şansalan yönetti.

Müsabaka, 2-1'lik İstanbulspor üstünlüğüyle noktalandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Rroca ve Topalli kaydetti. Ev sahibi adına Diagne'nin golü puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla puanını 8'e yükselten İstanbulspor 13. sırada konumlandı.

6 puanlı VavaCars Fatih Karagümrük ise 14. sırada kaldı.