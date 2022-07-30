Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor'un karşılaştığı Turkcell Süper Kupa maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Ulvestad, Gradel, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

Trabzonspor, Süper Kupayı 3. kez müzesine getirmek istiyor

Trabzonspor, daha önce iki kez müzesine getirdiği Süper Kupa'yı tekrar kazanarak yeni sezona moralli başlamayı hedefliyor.

İlki 1966 yılında oynanan ve Türkiye 1. Ligi'nin şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın adı 1981-1982 sezonu sonunda Devlet Başkanlığı Kupası olarak değişti ve bu şekilde oynandı.

1998 yılında ara verilen kupa mücadelesine, 2006 yılından itiraberen Süper Kupa adıyla tekrar başlandı.

Bordo-mavililer, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında müzesine getirdiği Süper Kupa'yı, yeni sezon öncesi tekrar kazanmak istiyor.

Bu müsabakada bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, teknik anlamda sahada uygulayacağı farklı formasyonları da görme fırsatı bulacak. İlk resmi maçta eksikleri görme adına Sivasspor karşılaşmasına büyük bir önem veren Abdullah Avcı, hazırlık maçları öncesi oluşan havayı dağıtmayı hedefliyor.

Sivasspor'un "tek hedefi kupayı kazanmak"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulunmuş tek hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söylemişti:

"Bu kupaları oynamak önemli bir şey. Ligin sonunda böyle yönetim ve camia açısından mükemmel bir şey taşıyor. Kazanmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Güzel şekilde lige başlamak istiyorsak iyi bir şekilde oynamamız gerekiyor. Tek hedefimiz kazanmak."