İstanbul’da gol sesi çıkmadı

Tüpraş Stadı'nda hakem Atilla Karaoğlan’ın yönettiği karşılaşma, golsüz tamamlandı.
Adana ekibi, 48. dakikada Yusuf Barasi’nin gördüğü kırmızı kart sonrasında karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Ligde oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada kaldı.
Adana ekibi ise ligde oynadığı 22 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Adana Demirspor, 31 puanla 6.sırada kaldı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
3. dakikada Svensson’un sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rashica’nın şutunu kaleci Magomedaliyev yatarak kontrol etti.
22. dakikada Gedson’un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Zaynutdinov, ceza sahası içinde topla buluştu. Bu futbolcunun yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
27. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Gedson, topu ceza sahasına ortaladı. Ön direkte iyi yükselen Semih Kılıçsoy’un kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.
34. dakikada topla birlikte orta sahadan hareketlenen Rashica’nın ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
45. dakikada Svensson'un sağdan ceza sahasına ortasında Cenk Tosun'un kafa vuruşu dışarı gitti.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
48. dakikada Yusuf Barasi, orta sahada Demir Ege Tıknaz’a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
51. dakikada Emrecan Terzi’nin sol kanattan ortasında Tayfur Bingöl ceza sahasında topu kontrol etti. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda top kaleci Magomedaliyev’de kaldı.
69. dakikada Svensson’dan pası alan Semih Kılıçsoy’un ceza sahası içinden vurduğu sert şutta top üst direğe çarparak dışarı gitti.
72. dakikada Semih Kılıçsoy’un ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.
90. dakikada Rebic’in sol kanattan ceza sahasına ortasında önce Muleka'nın ardından Cenk Tosun'un dokunamadığı meşin yuvarlak auta gitti.
Karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Muleka dk. 86), Necip Uysal, Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Rashica, Gedson, Tayfur Bingöl (Ghezzal dk. 61), Semih Kılıçsoy (Rebic dk. 77), Cenk Tosun
Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Gravillon, Yusuf Erdoğan (Cisse dk. 90+1), Stambouli (Dorukhan Toköz dk. 86), Michut (Tayfun Aydoğan dk. 90+1), Akintola, Emre Akbaba (Nani dk. 86), Nourani (Abdurrahim Dursun dk. 60), Yusuf Barasi
Kırmızı kart: Yusuf Barasi (dk. 48) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Tayfur Bingöl, Svensson, Mert Günok, Rebic (Beşiktaş), Akintola, Michut (Adana Demirspor)
Stat: Tüpraş Stadı
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, A. Bora Özkara