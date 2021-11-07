"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirildi.

42 kilometrelik maraton saat 09.00'da başladı. Halk koşusu 9.45'te start aldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan başlayan tam maraton Sultanahmet Meydanı'nda, yarı maraton Yenikapı'da, halk koşusu Dolmabahçe'de sona erdi.

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde 22 yaşındaki Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı!



2:10.18 pic.twitter.com/YkHApbA1dT — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) November 7, 2021

Maratonu'nu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı.

Ugandalı atlet Victor Kiplangat, 2 saat 10 dakika 18 saniyelik derecesiyle kariyerindeki ilk maraton birinciliğini elde etti.

Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, 2 saat 10 dakika 23 saniyelik süresiyle ikinci, Ugandalı Solomon Mutai ise 2 saat 10 dakika 25 saniye ile üçüncü oldu.

Kenyalı atlet Sheila Jerotich, kariyer en iyisini yaparak İstanbul Maratonu'nun kadınlardaki kazananı oluyor!



2:24.15 pic.twitter.com/mJ5k4YRBS1 — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) November 7, 2021

Kadınlarda kazanan Sheila Jerotich

Kenyalı atlet Sheila Jerotich, 2 saat 24 dakika 15 saniyelik derecesiyle kadınlarda ilk sırayı elde etti.

Kenyalı atlet Jackline Chepngeno, 2 saat 24 dakika 21 saniyelik süresiyle ikinci, Etiyopyalı Ayantu Abdi ise 2 saat 24 dakika 45 saniye ile üçüncü oldu.

40 bin kişi Asya'dan Avrupa'ya geçti

TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanan organizasyonda 20 bini sporcu, 20 bini ise halk koşucusu olmak üzere toplam 40 bin kişi Asya'dan Avrupa'ya geçti.

Koronavirüs nedeniyle bir dizi tedbir de alındı. Tüm katılımcılar için aşı kartı veya son 48 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR testi beyanı zorunlu tutuldu.

54 elit atlet katıldı

Erkeklerde İstanbul Maratonu'nda 2.09.44 ile parkur rekorunu elinde tutan Kenyalı Daniel Kipkore Kibet'in yanı sıra Etiyopya'dan Chele Dechasa, Yitayal Zerihun, Bazu Worku gibi daha önce kariyerlerinde 2.07'nin altında derecesi olan atletler organizasyonda yarıştı.

İstanbul Maratonunda Türk atletler arasında da ayrı bir mücadele yaşanıyor. Erkeklerde Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda milli formayı giyen Yavuz Ağralı'nın yanı sıra Mert Girmalegese, Mestan Turhan, Halil Yaşın, Hüseyin Can, Bekirhan Kabadayı, Ömer Alkanoğlu, Ahmet Alkanoğlu ve Üzeyir Söylemez yarışacak. Kadınlarda ise elit grupta Dilan Atak, Fatma Karasu, Derya Kaya ve Gülbahar Çetin, maraton koşuyor.