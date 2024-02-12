Ispartaspor-Aksaraspor maçı için 32 bin "askıda bilet" toplandı

Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir, takımın dün saat 14.00'te Isparta Atatürk Stadyumu'nda 68 Aksaray ile karşı karşıya geldiğini hatırlattı.

Taraftar grubunca takıma destek sağlamak amacıyla hafta başında "Hedef 32 bin" sloganıyla askıda bilet kampanyası başlatıldığını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Kampanya, 32 Gençlik'in liseli üyelerinin özverili çalışmasıyla 5 günlük sürede beklenenin ötesinde bir başarıya ulaştı. Bu kampanya, sadece bilet satın almakla kalmayıp, aynı zamanda gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmasına ve spora olan sevgiyi arttırmasına da yardımcı oldu. Kampanya takıma ve kulübe de önemli bir katkı sağladı."

Özdemir, kampanyaya destek olanlara teşekkür etti.