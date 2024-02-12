Çok Bulutlu 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 12.02.2024 09:53

Ispartaspor-Aksaraspor maçı için 32 bin "askıda bilet" toplandı

TFF 2. Lig takımlarından Isparta 32 Spor'un bugün Motolux 68 Aksaray ile yapacağı karşılaşma için 32 Gençlik taraftar grubunca 32 bin "askıda bilet" toplandı.

Ispartaspor-Aksaraspor maçı için 32 bin "askıda bilet" toplandı

Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir, takımın dün saat 14.00'te Isparta Atatürk Stadyumu'nda 68 Aksaray ile karşı karşıya geldiğini hatırlattı.

Taraftar grubunca takıma destek sağlamak amacıyla hafta başında "Hedef 32 bin" sloganıyla askıda bilet kampanyası başlatıldığını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Kampanya, 32 Gençlik'in liseli üyelerinin özverili çalışmasıyla 5 günlük sürede beklenenin ötesinde bir başarıya ulaştı. Bu kampanya, sadece bilet satın almakla kalmayıp, aynı zamanda gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmasına ve spora olan sevgiyi arttırmasına da yardımcı oldu. Kampanya takıma ve kulübe de önemli bir katkı sağladı."

Özdemir, kampanyaya destek olanlara teşekkür etti.

ETİKETLER
Isparta Aksaray
Sıradaki Haber
Fenerbahçe Kadıköy'de sorun yaşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
Emtia piyasası satış baskısı çıkmazından kurtulamıyor
11:08
FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 6 gözaltı
10:57
UNICEF İcra Direktörü Russell: Refah’a sığınan 1 milyon 300 bin Filistinli korunmalı
10:55
EKPSS başvuruları başladı
10:49
Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
11:18
Astronotumuz Gezeravcı, yurda döndü
Ayder Yaylasında akşam
Ayder Yaylasında akşam
FOTO FOKUS
Dünyanın endişesi, Gazze'yi kurtarmaya yetmiyor
Dünyanın endişesi, Gazze'yi kurtarmaya yetmiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ