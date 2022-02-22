Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 19:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İspanyol patenci Barquero dopingli çıktı
[Fotoğraf: AFP]
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda yarışan patenci İspanyol Laura Barquero'nun doping testi pozitif çıktı.
Uluslararası Test Ajansından (ITA) yapılan açıklamada, Barquero'nun Kış Olimpiyatları'nda yasaklı bir madde kullanması nedeniyle testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
ITA, 18 Şubat'ta sporcudan alınan bir numunenin, Dünya Dopingle Mücadele Ajansının yasak listesinde bulunan bir madde içerdiğini bildirdi. Barquero'nun, Pekin'de çiftler pateni kısa programı sırasında test tabi tutulduğu açıklandı.
Pekin Kış Olimpiyatları'nda, Barquero ile birlikte toplam 4 sporcunun testi pozitif çıkmış oldu. Kayaklı koşu branşında mücadele eden Ukraynalı Valentyna Kaminska, kızak kategorisinde mücadele eden Ukraynalı Lidiia Hunko ve alp disiplini kayak branşında mücadele eden İranlı Hüseyin Save Şemşeki'nin de testleri pozitif çıkmıştı.
Etiketler: 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Doping
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