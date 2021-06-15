Turnuvanın ev sahiplerinden İspanya, Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan E Grubu ilk maçında İsveç ile karşılaştı.

İsveç savunması ve kalecisi, topa yüzde 86 oranında sahip olan ve 5'i isabetli 17 şut atan İspanya'ya gol izni vermedi.

Mücadele başladığı gibi sona erdi. Grubun ilk maçında Slovakya, Polonya'yı 2-1 mağlup etti.

Öte yandan 18 yaşındaki Pedri Lopez İspanya formasıyla Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen en genç oyuncu oldu. Pedri, Barcelona formasıyla geçtiğimiz sezon 52 maça çıkarken 40'ında ilk 11 oynadı.